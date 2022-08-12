Beşiktaş'ta Bülent Ülgen’den boşalan iletişim direktörlüğü görevine Meriç Müldür getirildi. Usta gazeteci, daha önce HaberTürk gazetesinde spor servisi yayın koordinatörlüğü yapmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin medya danışmanının ise gazeteci ve yorumcu Faik Gürses olacağı bildirildi.

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