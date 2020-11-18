Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı ve amatör branşlardan sorumlu yöneticisi Fatih Hakan Avşar'ın da yer aldığı ziyarette Vodafone Park bünyesinde yeni yapılan boks ve güreş salonları gezildi. Stadın yönetim katının altında bulunan tesisler federasyon başkanları tarafından oldukça beğenildi.

EYÜP GÖZGEÇ: FATİH AVŞAR KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ziyaret esnasında açıklama yapan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Başkanımız zor zamanda Beşiktaş'ın başına geçti. Bunu yakinen takip ediyoruz. Boksla ilgili bu güzel salonu bu güzel malzemelerle donatan ve gençlerimizin sağlıklı şekilde boks yapmasını sağlayan Fatih Avşar kardeşime teşekkür ediyorum. Biz bundan sonraki yapacağınız çalışmalarda sizlerin yanınızda olacağız. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ: KÖTÜ ŞARTLARDA BOKS YAPAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜZELLEŞTİRDİK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Eyüp Özgeç'e teşekkür ederek, "Kötü şartlarda boks yapan çocuklarımızın şartlarını iyileştirmek için buraları güzelleştirdik. Bizim de ricamız; federasyonun elinden gelen desteği bize vermesi. Malzeme olarak olur, eğitim olarak olur. Kendi gelirini sağlayarak, kendi hocalarının ödemesini yaparak ilerlemesini istiyoruz. Covid bitince tekrar bu sportif faaliyetlere başlayacağız" dedi.

MUSA AYDIN: BU SALONDA YENİ TAHA AKGÜL'LERİN, YENİ RIZA KAYAALP'LERİN YETİŞECEĞİNE İNANIYORUM

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Beşiktaş tarihinde güreşin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde öğrendim ki, Türkiye Güreş Federasyonu'nun ilk başkanı Ahmet Fetgeri Bey ve aynı zamanda kendisi Beşiktaş Kulübü'nün de eski başkanıymış. Beşiktaş'ın güreşle olan mazisi çok eski. Ahmet Ayık gibi olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir kulübümüz. Bu salonla yeni şampiyonların, yeni Taha Akgül'lerin, yeni Rıza Kayaalp'lerin yetişeceğine inanıyorum. Burayı kazandırdıkları için Ahmet Nur Çebi'ye ve Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Diğer spor kulüplerine örnek olmasını diliyorum. Federasyon olarak üzerimize düşen yapacağımızdan emin olun. Burada Fatih Avşar'a da gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum."

AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ'IN GEÇMİŞİNDE GÜREŞİN AYRI VE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Ahmet Nur Çebi ise Musa Aydın'a hitaben, "Beşiktaş'ın geçmişinde güreşin ayrı ve önemli bir yeri var. Ahmet Ayık'ın yanı sıra eski başkanımızın Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yapması da ayrı bir gurur kaynağı. Bizim bu branşa daha bir hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Daha evvel faaliyet gösterdiğimiz yerlerin sağlıklı olmadığını gördük. Çok şükür ki asbaşkanımız Fatih Avşar bunu tespit etti. Özellikle Covid bittikten sonra arkadaşlarımız burada faaliyetlerini sürdürecek. Boksta dediğim gibi güreşte de spor okullarıyla gelir ve giderlerini sağlıklı şekilde ayakta tutabilirsek, bu branşlarımız daha sağlıklı olacaktır. Yine de sizlerden rica ediyoruz; federasyon olarak maddi, eğitim, hoca ve malzeme anlamındaki katkılarınızı lütfen Beşiktaş'tan esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ahmet Nur Çebi her iki başkana da "Bir gün herkes Beşiktaşlı olacak" diyerek forma hediye etti.