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Beşiktaşın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Giriş: 24.11.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaşın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarına başlayacak siyah-beyazlılar, 5-18 Aralık'ta Antalya Gloria Sports Arena'da kampa girecek.

Beşiktaş; İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya kampı öncesi, Belçika'nın Charleroi ve Westerlo ekipleriyle de kamp esnasında hazırlık maçları oynayacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:

29 Kasım Salı:

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

2 Aralık Cuma:

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

8 Aralık Perşembe:

Beşiktaş-Charleroi (Antalya)

11 Aralık Pazar:

Beşiktaş-Westerlo (Antalya)

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