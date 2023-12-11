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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşın Antalya kampı iptal edildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaşın Antalya kampı iptal edildi

        Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:58
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        Beşiktaşın Antalya kampı iptal edildi
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        Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan beş günlük devre arası kampıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

        Siyah-beyazlılar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.

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