Beşiktaş zorlu virajda!
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 8 Mayıs'a kadar 7 maça çıkacak.
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Trendyol Süper Lig'de üçüncülük, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor.
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4 Nisan’dan itibaren zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs’a kadar iki kulvarda 7 maç yapacak.
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ANKARAGÜCÜ İLE 3 MAÇ
Hem futbolcuların hem de teknik direktör Santos’un kaderini belirleyecek seride Beşiktaş, üç kez MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
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Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor sınavları, üçüncülük için belirleyici olacak.
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Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olacak.
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Siyah-beyazlılar ligde üçüncülük hedefinden, kupada da finalden uzak kalırsa yönetimin önünde farklı senaryolar olacak.
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Bu süreç birçok futbolcunun geleceğini de belirleyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere, performanslarına göre yeni sözleşme önerilecek.