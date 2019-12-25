Süper Lig'de tüm takımlar devre arasına girmeye hazırlanırken Beşiktaş da kadroya takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın peşinde. 10 numarada ve kanatlarda forma giyen milli futbolcu için teknik heyetin olumlu rapor verdiği kaydedildi.

Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un beklentilerin altında kalması nedeniyle bu transfere yönelen Kartal'ın sezon sonuna kadar kiralama formülünü devreye sokmak istediği ifade edildi.