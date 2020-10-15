Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

İdman, 5'e 2 pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.