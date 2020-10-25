Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti.
Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.
GEÇEN SEZONKİ KABUSTAN KURTULMAYA ÇALIŞACAK
Geçen sezona benzer bir başlangıçla 2020-2021'e başlayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşısında çıkış arayacak.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı gösterdi. Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen ve Göztepe'ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek 4 puan elde edebildi.
Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek bunu tersine çevirmeye çalışacak.
SAKAT OYUNCULARIN DURUMLARI
Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Denizlispor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Dorukhan Toköz'ün son durumu ise bugünkü idmanda netlik kazanacak. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou da Denizli'ye götürülmeyecek.
Yeni tip koronavirüs karantina süresi henüz tamamlanmayan Bernard Mensah da Yukatel Denizlispor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.
Takımla çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic'in ise yarınki karşılaşmada görev alması bekleniyor.
İKİ TAKVİYE DAHA YAPTI
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi kadrosuna iki takviye daha yaptı.
Fransız sağ bek Valentin Rosier'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'ı da kiraladı.
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