TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Çebi de Özdemir'e adının yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.