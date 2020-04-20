Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. OrtaÇizgi'de yer alan habere göre Torunoğulları, Alman kalecinin FIFA'ya gittiğini söyledi. 4 aydır hiçbir kulübün kasasına 1 lira bile girmediğini söyleyen Erdal Torunoğulları, "Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz geri dönüş almadık. Bize yardımcı olacaklar. Süreci bekliyorlar." dedi.

KARIUS AÇIKLAMASI

Beşiktaş yöneticisi, "Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." diye konuştu.

GÖKHAN, CANER VE ATIBA...



Devre arasında sözleşmesi biten oyuncularla görüştüklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, "Şu süreçte bir araya gelemediğimiz yeniden görüşemedik. Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir. Ayrılık gibi bir düşüncemiz yok. Onlar da bu düşüncede değil." dedi.

TALISCA GERİ DÖNECEK Mİ?

Talisca'nın Çin'e para için gittiğini vurgulayan Torunoğulları, "8 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş'ın 3 milyon Euro dahi verecek durumu olmaz. Talisca'yla görüştük. 8 milyon Euro varsa seve seve gelir. Talisca'yı kim istemez? Keşke olabilse." ifadelerini kullandı.