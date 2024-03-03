"KARTALIN AĞIRLIĞINI TAŞIYACAK SALINCAK HENÜZ YAPILMADI"

"Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük.

Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. İyi niyetle görüşürüz, tartışırız. Bu hareket hiç yakışmadı. Bunu belirtmek istiyorum. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz."