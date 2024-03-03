Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a: Bu hareket yakışmadı
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 1-0 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların maç sonu yaptığı paylaşıma sert tepki gösteren Uçar, hakem kararlarını da eleştirdi.
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
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"Takım iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli, son paslarda isabetli davransaydık skor farklı olabilirdi. Oyunu çabuk başlatma çabalarımız, maçın hakemi tarafından engellendi. Maçın yavaş bir tempoda olmasına katkıda bulundu maçın hakemi."
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"ALTINDA BAŞKA BİR ŞEY ARANMASIN"
"Biz bugün bir yıldönümünü kutlamak için buradaydık dostlar. Kuruluş yıldönümümüzü... Rakibimiz kim olursa olsun bu stadyum yine 50 bin kişi olacaktı. Yine dolup taşacaktı. Biz kendi yıldönümümüzü kutluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin, altında başka bir şey aramayın. Doğduğumuz günü kutladık. Onun için bu kadar taraftar geldik. Büyük Beşiktaş taraftarına ayrıca teşekkür ediyorum."
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"KARTALIN AĞIRLIĞINI TAŞIYACAK SALINCAK HENÜZ YAPILMADI"
"Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük.
Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. İyi niyetle görüşürüz, tartışırız. Bu hareket hiç yakışmadı. Bunu belirtmek istiyorum. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz."
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"VAR ALEYHİMİZE VAR, LEHİMİZE YOK"
"Maçın hakemine sormak istiyorum. İlk yarıdaki maçı da aynı hakem yönetti. Kendisine bir saldırıda bulunuldu. Sonra birden bire tekrardan böyle bir maça verildi. Bir tane penaltı pozisyonu var. Bize genelde VAR'dan çağrılmıyor hakem. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adını değiştirsinler, 'Beşiktaş için YOK' desinler. Adil yönetim istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. Bir görüntü var, rakip formasından asılıyor Cenk'in, VAR çağırmıyor. Bizim oyuncumuz sarı kart bile tartışılır, bir ikili mücadele var, rakip oyuncu ufak bir temastan kendini yere atıyor. O zaman VAR çağırıyor. VAR'ın orada çağırması da garip, niye müdahale ediyor. Hakem yakında görmüş, sarı kartını göstermiş. Mevcut VAR sistemi, Beşiktaş'ın aleyhine devam etmektedir."
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"AVRUPA'DA ÇOK SIRADAN EKİPLERE ELENİYORUZ"
"Üzülüyoruz. Taraftarımız üzülüyor. Bu şekilde Türk futbolu büyük yara alıyor dostlar. Ondan sonra Avrupa kupalarında çok sıradan ekiplere elenip geliyoruz. Dokunmayın maçlara. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti bitirmeyin. Rekabeti öldürmeyin. Sahada iyi olan kazansın."
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"TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISINI DESTEKLERİZ"
"İstifaya davet edilen bir TFF var. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir hamle yapmak istiyorlarsa biz de destekleriz. Kulüplerin bir arada vereceği karar önemli. Dursun Özbek 'TFF istifa' diye açıklama yaptıysa biz de elimizden gelen desteği veririz. Bizim TFF'ye ziyaretimiz, hakemlerle ilgili değildi. Gittiğimizde 2 aylık bir yönetimdik. Ziyaret etmek istedik. Türk futbolunun çınarıyız biz. Bütün kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Sadece hakemler için yapılan bir ziyaret değildi. Öyle olsa bile değişen bir şey yoktu zaten."
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BEŞİKTAŞ'TAN METİN ÖZTÜRK'E YANIT!
Beşiktaş, Galatasaray'ın göndermeli paylaşımı sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.