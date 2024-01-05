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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar: Çaykur Rizespor maçına yeni hocayla çıkmak istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar: Çaykur Rizespor maçına yeni hocayla çıkmak istiyoruz

        Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından, hedeflerinin yeni teknik direktörü Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:45
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        Uçar'dan teknik direktör açıklaması
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        Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, skorun güzel olmadığını, elde kalan oyuncularla mücadele etmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Maçta zaman zaman iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda kadro yetersizliği ve zaafların ortaya çıktığını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İstemediğimiz bir sonuçla seyircimizin önünde mağlup olduk. Sorunlarımız var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Hoca konusu çözülecek, çalışmalarımız devam ediyor. İmza atılmadan isim vermek istemiyorum. Ama emin olun çok çabuk zamanda yeni hocamız göreve başlayacaktır. Transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ama şöyle bir problemimiz var, elimizde 14 yabancı oyuncumuz var, bu oyunculardan bazılarıyla vedalaşıp transfer yapmalıyız. Bunu da çözeceğiz. Biz bu göreve gelirken zorlukları biliyorduk ve şu anda zorluklarla baş ediyoruz. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir, biz de bu günleri aşacağız. Öncelikle teknik, taktik, kariyer ve başarı olarak Beşiktaş'a layık bir hoca getirip arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Sonra kenetlenip bu sıkıntıyı aşacağız."

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        Yeni teknik direktörle anlaşmaya varmak üzere olduklarının altını çizen Uçar, şöyle devam etti:

        "Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız."

        Uçar, Beşiktaş'ın bu sezon hedefinin Türkiye Kupası'nı kazanarak ya da ligi üst sıralarda tamamlayarak Avrupa'da mücadele etmek olduğunu ifade etti.

        "KASIMPAŞA YÖNETİMİNİ KUTLAMAK LAZIM"

        Kasımpaşa'nın kadro yapılanmasıyla ilgili de konuşan Uçar, "Oyun olarak Kasımpaşa'nın kadrosunu takip ettiyseniz, birkaç yıldır bir takımın üzerine çalışıyorlar. Kasımpaşa'da oyuncular değişmiyor, genelde hocalar değişiyor ve bunun da faydasını görüyorlar. Belli bir kadroda ısrar ediyorlar, bu da başarıdır. Kasımpaşa yönetimini bu anlamda kutlamak lazım. Biz sahada o kaliteyi ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

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        Transfer konusunda eksiklerin belli olduğunu, söz konusu transferleri de yeni hocayla paylaşacaklarını belirten Feyyaz Uçar, transfer için zamanlarını olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

        "Yeni gelecek hocaya transfer etmeyi düşündüğümüz isimleri söyleyeceğiz ve onun onayına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Çaykur Rizespor maçına ya da bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz. Bu kadar uzaması bizi de üzdü. Ama devre arasında futbolcu transferi ve hoca transferi istediğiniz zaman olmuyor. Vakit kaybettik bu anlamda ama buna sığınmıyoruz. Ben bu takımın 3 yıldır her dakikasını izledim. Bugünleri daha önce görmüştük ve zaman zaman ifade de etmeye çalıştık. Ne yazık ki değişen bir şey olmadı ama biz değiştireceğiz."

        "14 YABANCIDAN BAZILARIYLA VEDALAŞMAK ZORUNDAYIZ"

        Takımda daha önce kadro dışı bırakılan oyunculardan Ghezzal'ın geri dönmesiyle ilgili olarak konuşan Uçar, şöyle devam etti:

        "Oyuncuların kadro dışı durumunda gösterdikleri performansları, oyuncularla olan ilişkilerini, Beşiktaş formasıyla yapabileceklerini değerlendirdik. Ghezzal o grubun içinde idmanlardaki özverisiyle öne çıktı. Tabii ki UEFA'nın futbolcuları korumaya yönelik kurallarına uyduk. O grup içinde Ghezzal daha iyi niyetli, istekli, arzulu göründü. Her futbolcunun hakkı vardır. Ghezzal'a da bir şans vermek istedik. Başka bir davranış görürsek yine aynı şeyler olabilir."

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        Uçar, kadro dışı bırakılan diğer isimlerle yolların ayrılıp ayrılmayacağına ise "Biz elimizdeki 14 yabancıdan bazılarıyla vedalaşmak zorundayız ki transfer yapabilelim. Bu da söylediğiniz şeyi zorunlu kılıyor." cevabını verdi.

        Takımdaki mücadeleden memnun olmadıklarını ancak bu durumun oyuncularla alakalı olmadığını söyleyen Uçar, amaçlarının daha güçlü ve arzulu bir takımla devam etmek olduğunu vurguladı.

        Uçar, son olarak Samet Aybaba'nın düzenlediği basın toplantısının ardından takımın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı birkaç kez aradığını ancak Çalımbay'ın telefona yanıt vermediğini de kaydetti.

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