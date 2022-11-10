Beşiktaş yine aynı senaryoyu yaşadı!

Bu sezon Beşiktaş'ta resmi maçlarda kaleyi üç farklı isim korurken yine aynı senaryo yaşandı.

Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray mücadelelerinde, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor, Alanyaspor ile Serik Belediye maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında rakiplerin ilk şutunda gole engel olamadı.