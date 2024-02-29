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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yeni stadında Galatasaray'a kaybetmiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni stadında Galatasaray'a kaybetmiyor!

        Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'a karşı henüz mağlubiyet yaşamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:28
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

        • 2

          Kara Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray’la ligde 7 defa karşılaştı.

        • 3

          Beşiktaş, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        • 4

          Sarı-kırmızılılara yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 14 gole karşılık filelerinde ise 4 gol gördü.

        • 5

          Kartal, söz konusu süreçteki tek beraberliğini de yeni statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbide 2-2’lik skorla almıştı.

        • 6

          SON 10 MAÇTA 2 KEZ KAYBETTİ

          Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray’ı ağırladığı son 10 mücadelenin ise sadece 2’sinden mağlup ayrıldı.

        • 7

          013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve 2-1 Galatasaray lehine karşılaşma devam ederken, sahaya çok sayıda taraftarın girmesi sonucu TFF, maçı 3-0 sarı-kırmızılıların lehine tescil etmişti.

        • 8

          2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda rakibine 2-0’lık skorla mağlup oldu. Geriye kalan 8 müsabakanın 7’sini siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1’inde de taraflar 1’er puana razı oldu.

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