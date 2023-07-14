Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bavyera Eyaleti´nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:44
        Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve 5´e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.00´da FC Augsburg ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Antalya'da sıcaklık 44 dereceye yaklaştı!
        Antalya'da sıcaklık 44 dereceye yaklaştı!
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı