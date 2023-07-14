Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bavyera Eyaleti´nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti
Giriş: 14.07.2023 - 17:44
Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve 5´e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.00´da FC Augsburg ile karşılaşacak.