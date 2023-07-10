Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni sezon kamp çalışmalarını Almanya’nın Grassau kentinde sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, istasyon çalışması ile başladı. Pas ve top sürme çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın basına açık olan son bölümünde mavi ve yeşil olmak üzere iki gruba ayrılarak hücum ve savunma çalışmaları yaptı. Hücum eden mavi takım, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan’dan oluşurken, yeşil takımda ise savunma yapan Umut Meraş, Valentine Rosier, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz ve Berkay Vardar yer aldı. Yardımcı antrenör Burak Yılmaz da antrenmanın büyük bölümünde aktif rol aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, idmanı sık sık durdurarak genç futbolcular başta olmak üzere takıma uyarılarda bulundu. Savunma ve hücum antrenmanı sırasında Güneş, genç savunma oyuncularına taktik verdi.

Siyah-beyazlılarda soğuk algınlığı olan Omar Colley idmana katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla devam ettirecek.