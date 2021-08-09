Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2, dar alanda oyun ile kontrol pas çalışmaları ve minik kale maçla süren antrenman, yarım sahada üç takım halinde yapılan turnuvayla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.