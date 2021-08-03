Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Salonda yapılan idman, parkurda değişmeli olarak setler halinde yapılan denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.