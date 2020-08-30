Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı.

İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.