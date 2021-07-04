Slovakya'da planlanan ilk etap kampını pandemi ve karantina uygulamaları nedeniyle iptal eden Beşiktaş, hazırlıklarını bir süre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Çalışmalarını 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek.

Yarın akşam 18.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. İdman öncesi bir futbolcu ise medyanın sorularını cevaplayacak.