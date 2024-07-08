Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 08.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:04
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan günün ikinci idmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketiyle başlayan antrenman, performans testleriyle sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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