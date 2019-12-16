Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

Diaby çok aksadı, Caner enerjisini itiraz etmeye harcayınca Mina ve arkadaşlarının kolayca karşıladığı ezber erken ortalar yaptı. Yine de Elneny hem savunma hem de hücumda tüm sahipsiz topları, dönenleri topladığı için oyunun gidişatı Beşiktaş lehineydi. Ta ki Abdullah hoca büyük bir hata yaparak Elneny yerine Güven’i sokana kadar...