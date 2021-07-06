Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, yağmur altında yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla başlayan idman, yarım sahada kontrollü pas çalışmaları ve kondisyon koşularıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.