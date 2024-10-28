Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray’ı yenemiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle siyah-beyazlıların, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray’a karşı ligdeki galibiyet hasreti de devam etti.

REKLAM advertisement1 Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan’a karşı Süper Lig’de son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla almışıtı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic’le ise 4 mücadelenin 1’i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun 28. haftasında da Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.