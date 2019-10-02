Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? soruları Avrupa Ligi heyecanına ortak olmak isteyenler tarafından soruluyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek. Beşiktaş Wolverhampton maçından detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19.55'te başlayacak Beşiktaş Wolverhampton karşılaşması beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

AYNI SAATTE BRAGA SLOVAN BRATISLAVA MAÇI

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.