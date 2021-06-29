Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde Pendik Çamlıkspor ve Fatih Vatanspor formaları giyen ve geride kalan sezonda Turkcell Kadın Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen milli futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Cansu Nur Kaya'ya 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." denildi.