Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Kayserispor, Trabzonspor, Ankaragücü, Adana Demirspor, Giresunspor, Konyaspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Hukuk Müşavirliği'nde alınan kararlar şöyle:
"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 01.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi HAYATİ EROL'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 01.10.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR'ın 02.10.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 02.10.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 03.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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