Beşiktaş ve Trabzonspor'un bir gözü Yunanistan'da olacak. Yunan basınında Sportime'da yer alan habere göre; Kartal ve Fırtına, AEK Atina'nın PAOK ile oynayacağı maça oyuncu gözlemcilerini gönderdi. İki takımın yanı sıra; Lazio, Eintracht Frankfurt, Lille ve Fiorentina da Levi Garcia'yı izlemek için Yunanistan'da olacak. Beşiktaş eski oyuncusu Domagoj Vida'nın da forma giydiği AEK Atina, Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor.

Levi Garcia kimdir? 24 yaşındaki Levi Garcia, Trinidad ve Tobago Milli Takımı'nda forma giyiyor. Daha önce AZ Alkmaar formasını da giyen hücum oyuncusu, 2020'de Beitar Jerusalem'den AEK'ya 2.2 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Kanatlarda ve santrfor olarak mücadele edebilen 24'lük Levi, bu sezon çıktığı 9 lig maçında 5 gol kaydetti. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yazında bitiyor.