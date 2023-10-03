Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin perşembe günkü maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ekim Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ, F.BAHÇE'YE ALMAN HAKEM
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; D Grubu'ndaki Beşiktaş-Lugano mücadelesini İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.
Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.
Spartak Trnava-Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak
Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da Christian Dingert oturacak.