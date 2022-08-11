Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Ligin ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 1 - 0 yenmişti. Bu maçın ardından futbolseverler, Alanyaspor - Beşiktaş maçının detaylarını internette aratmaya başladı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR -BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,

Alanyaspor - Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig maçı, 14 Ağustos Pazar günü saati 21:45'de oynanacak.

ALANYASPOR -BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.