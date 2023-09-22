Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Galatasaray
        GS
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Beşiktaş
        BJK
        7
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        MKE Ankaragücü
        MKE
        5
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        5
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        5
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'nin cezasına indirim! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'nin cezasına indirim!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Kulübü'ne verdiği 400'er bin liralık para cezasını 200 bin liraya düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş ve Çebi'nin cezasına indirim!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurul, Beşiktaş Kulübüne verilen 400 bin liralık cezanın da 200 bin liraya indirildiğini belirtti.

        PFDK; Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400'er bin lira para cezası vermişti.

        Yapılan itiraz sonrasında Tahkim Kurulu, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ihlalin bulunmadığına hükmederek hem Beşiktaş Kulübü'ne hem de Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezalarının yüzde 50 oranında indirildiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Habertürk Anasayfa