BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yaptığı bildirildi. İdmanın 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.