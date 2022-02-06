Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.
Bu sezon 10 galibiyeti bulunan ve 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti.
SON BEŞ MAÇTA ÜÇÜNCÜ KEZ PUAN KAYBI YAŞADI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta üçüncü kez puan kaybetti.
Söz konusu dönemde Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.
EVİNDE ÜÇ MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Beşiktaş, evinde 3 maç sonra puan kaybına engel olamadı.
Vodafone Park'ta geride kalan üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 0-0 beraberliği bozamadı.
ANTALYASPOR'U 4 MAÇTIR İSTANBUL'DA YENEMİYOR
Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'a karşı İstanbul'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Rakibini evinde son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundaki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olan Akdeniz temsilcisi, 2019-2020'deki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.
Geçen sezon rakibiyle İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasında ise 0-0 eşitliği bozamadı.
ANTALYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Deplasmanda bir puan alan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.
Ligdeki son galibiyetini 16. haftada Trabzonsopr'u evinde 2-1 yenerek alan Akdeniz temsilcisi, son 8 maçta dörder beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Fraport TAV Antalyaspor ligdeki puanını ise 25'e çıkardı.
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