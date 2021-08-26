Beşiktaş, Umut Meraş'ı bitiriyor!

Beşiktaş Umut Meraş transferinde sona yaklaştı. NTV Spor'da yer alan habere göre; Le Havre bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına gelen siyah beyazlılar, milli futbolcuyu 2 gün içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. 2 sezon önce Bursaspor’dan Le Havre’ye transfer olan Umut, Fransız ekibi ile 57 maça çıktı.