Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çalışma, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta başlayacak müsabakada Ümraniyespor ile karşılaşacak.