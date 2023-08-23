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        Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Liginde Dinamo Kiev'e konuk oluyor

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:48 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:48
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        Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

        Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

        YENİ TRANSFERLERİN İLK AVRUPA HEYECANI

        Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

        Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

        Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

        Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

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