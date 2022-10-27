DHA

Beşiktaş Valerien Ismael'in ayrılmasından sonra ilk antremanına U-19 Akademi antrenörü eşliğinde çıktı.

Nevzat Demir Tesisleri´ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe´nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5´e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.