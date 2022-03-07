Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu karşılaşmanın kadın seyircilere ücretsiz olacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, Vodafone Park tribünleri de renklendi. Kadın taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara tezahüratlarda bulundu, diğer tribünler de kadın taraftarları alkışladı.

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