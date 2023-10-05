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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş tribünlerinden 'yönetim istifa' sesleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş tribünlerinden 'yönetim istifa' sesleri

        Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:59
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        Beşiktaş tribünlerinden 'yönetim istifa' sesleri
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        Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

        Mücadele öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirirken takımlarına destek olan siyah-beyazlı taraftarlar, sonrasında yönetim aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

        Beşiktaş taraftarları; `Yönetim istifa´ ve `Trabzon´a başkan olsana´ şeklinde uzun süre tempo tuttu.

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