Beşiktaş tribünlerinden 'yönetim istifa' sesleri
Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterdi
Giriş: 05.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:59
Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.
Mücadele öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirirken takımlarına destek olan siyah-beyazlı taraftarlar, sonrasında yönetim aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş taraftarları; `Yönetim istifa´ ve `Trabzon´a başkan olsana´ şeklinde uzun süre tempo tuttu.