12 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelenin ilk periyodunda 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikada 15-10 öne geçti. Molanın ardından 6-0'lık bir seri daha yapan sarı-lacivertliler farkı açtı ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı.
İkinci periyoda Zandalasini'nin turnikesiyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Anderson ile farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş TRC İnşaat, rakibinin dirençli savunmasını aşmakta güçlük çekti. Mola dönüşü 7-0'lık bir seri daha yapan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 43-27 üstünlükle gitti.
Derbinin üçüncü bölümününe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, savunmadaki etkili oyununu sürdürdü ve siyah-beyazlıların yaklaşık 5 dakika sayı bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti (61-31). Siyah-beyazlılar periyodun son bölümünde etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 66-44 önde bitirdi.
Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 75-58 kazandı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Hande Öztürk
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 7, Bahar Çağlar 4, Anderson 23, Snytsina 9, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz, Elif Bayram 4, Middleton 9
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 16, Zandalasini 14, Stokes 6, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun 6, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz 2
1. Periyot: 17-28
Devre: 27-43
3. Periyot: 44-66
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