Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti! Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından bir paylaşımla genç futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"