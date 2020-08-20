Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton'u transfer ettiğini TFF'ye bildirdi. Siyah-beyazlılardan TFF'ye yapılan bildirimde 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Welinton Souza Silva ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Welinton Souza Silva’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

2017'de Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı stoper, geçen sezon Akdeniz ekibinde 23 maça çıkarken 2 gol attı.

Welinton, Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği ikinci oyuncu oldu. Siyah-beyazılar daha önce sol bek Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağlamıştı.