Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır." İfadelerine yer verildi.

Geçen sezon ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olan 22 yaşındaki santrfor, performansıyla ligin ikinci yarısına adeta damga vurdu, 14 maçta 17 gole doğrudan etki etti.

Devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 1063 dakika forma giyen Jackson Muleka, her 62 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağladı.