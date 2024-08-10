Beşiktaş transferi bitiriyor! Cher Ndour...

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Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...

Siyah-beyazlılar, PSG'den Cher Ndour'u 1 yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

Ndour'un PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.