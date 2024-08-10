Beşiktaş transferi bitiriyor! Cher Ndour...
Beşiktaş, PSG ve Cher Ndour ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki orta saha 1 yıllığına kiralanacak.
Giriş: 10.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:15
Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...
Siyah-beyazlılar, PSG'den Cher Ndour'u 1 yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.
Ndour'un PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.
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