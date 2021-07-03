Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yönetimle yaptığı toplantılar sürüyor. Deneyimli çalıştırıcı, transfer istediği mevkileri bildirdi. Ghezzal ve Rosier dışında stoper, orta saha, kanat forvet ve 2 tane de santrfor talebinde bulunan deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi için kuvvetli bir kadro yapısı istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Brezilyalı Fernando’yu listesinde bulunduruyordu. TRT Spor'un haberine göre; uzun süredir görüşmelerine devam eden Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hemen hemen her konuda anlaşma sağladı.

Çin ekibi Biejing Guoan ile 2022 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Fernando'ya "Bonservisini al gel" diyen yönetim, bu durumun gerçekleşmesi halinde Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katacak.

Josef De Souza ile sürekli görüşen Fernando, vatandaşından İstanbul ve Beşiktaş ile ilgili bilgeleri almış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Josef De Souza’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Fernando’nun hem de Alex Texiera’nın olması, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı.

Fernando'nun kariyerinde; Gremio, Shaktar Donetsk, Sampdoria ve Spartak Moskova bulunuyor.