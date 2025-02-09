Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Net Global Sivasspor karşısında dün forma giyen isimler salonda yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam edip yan top çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından salı günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.