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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak - Trabzonspor Haberleri

        Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak

        Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Alper Çetin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:16
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        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün saat 19.00’da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR’da da Erkan Engin ile Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

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