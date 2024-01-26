Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programı açıklandı. 24. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programını açıkladı.
Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 24 haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programı:
24. hafta:
2 Şubat Cuma
17.00 Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor- Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
25. hafta:
9 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş