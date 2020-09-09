Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, siyah-beyazlı oyuncular pas, 5’e 2, top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.