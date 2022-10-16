Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Trabzospor, karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 29. dakikada Stryger Larsen'in attığı goller karşılık verdi. Trabzonspor, 36. dakikada Arthur Masuaku'nun büyük hatası sonrası Trezeguet ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.